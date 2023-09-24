بلينكن: نتطلع لتعزيز العلاقات مع غينيا بيساو لتحقيق الأهداف المشتركة

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 02:04 م

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لتحقيق أهدافها المشتركة مع غينيا بيساو؛ والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن وتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الأحد/، بمناسبة عيد استقلال غينيا بيساو - "نغتنم هذه المناسبة الخاصة لنؤكد من جديد الصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وغينيا بيساو".

وأضاف: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بالتهنئة إلى شعب غينيا بيساو بمناسبة مرور 50 عاما على استقلاله".

يشار إلى أن غينيا بيساو شهدت 4 إنقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012، كما جرت محاولة لإطاحة الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو في فبراير 2022