أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لتحقيق أهدافها المشتركة مع غينيا بيساو؛ والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن وتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الأحد/، بمناسبة عيد استقلال غينيا بيساو - "نغتنم هذه المناسبة الخاصة لنؤكد من جديد الصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وغينيا بيساو".
وأضاف: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بالتهنئة إلى شعب غينيا بيساو بمناسبة مرور 50 عاما على استقلاله".
يشار إلى أن غينيا بيساو شهدت 4 إنقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012، كما جرت محاولة لإطاحة الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو في فبراير 2022
العالم
بلينكن: نتطلع لتعزيز العلاقات مع غينيا بيساو لتحقيق الأهداف المشتركة
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لتحقيق أهدافها المشتركة مع غينيا بيساو؛ والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن وتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لتحقيق أهدافها المشتركة مع غينيا بيساو؛ والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن وتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.