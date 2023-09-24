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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: نتطلع لتعزيز العلاقات مع غينيا بيساو لتحقيق الأهداف المشتركة

بلينكن
بلينكن
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لتحقيق أهدافها المشتركة مع غينيا بيساو؛ والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن وتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الأحد/، بمناسبة عيد استقلال غينيا بيساو - "نغتنم هذه المناسبة الخاصة لنؤكد من جديد الصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وغينيا بيساو".
وأضاف: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بالتهنئة إلى شعب غينيا بيساو بمناسبة مرور 50 عاما على استقلاله".
يشار إلى أن غينيا بيساو شهدت 4 إنقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012، كما جرت محاولة لإطاحة الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو في فبراير 2022

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الولايات المتحدة غينيا بيساو
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