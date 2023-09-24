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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال

بنسبة تنقيذ 90 % وبتكلفة 38 مليون جنيه

المحافظ يتفقد تجديد
المحافظ يتفقد تجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات وصلت إلى 90 % ، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً ، لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة ، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين 450 مللى ، و 560 مللى ، و 630 مللى ، و 800 مللى .

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار وتجارت الخطوط ، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف.

موجهاً إلى ضرورة إستكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس ( قفل وغسيل وهواء ) لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة .

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إحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية إحلال وتجديد خطوط الطرد محطة مياه جبل تقوق وفريال أخبار محافظة أسوان
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