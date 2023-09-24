والدة مبابي: ابني سيندم على عدم الانتقال للريال

كشفت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن اهمية الفرصه التى أُتيحت لنجلها من أجل الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، فى الميراكتو الصيفى الأخير.



وذكرت والدة النجم الفرنسى أن ابنها سيندم على ضياع تلك الفرصه، والتى تعتبر هى وكيلة أعماله أيضا، والتى تتولى التفاوض بشأن مستقبله مع جميع الفرق التى سعت من أجل الظفر بخدماته.



وشهدت الميركاتو الصيفى الماضى، نزاع بين مبابى وإدارة باريس سان جيرمان، بعد أن رفض قبول خيار تمديد عقده لمدة عام إضافي، حيث تم تجميده وحرمانه من الجولة الأولى، وغاب عن المباراة الافتتاحية بالدوري هذا الموسم .



وامتلأت سلة العقود لمبابى صاحب الـ 24 عام هذا الميركاتو، إلا انه رفضها كلياً، وأصر على أن رغبته هي استكمال عقده مع باريس سان جيرمان، والرحيل مجاناً.



وذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن فايزة العماري أخبرت مبابي أنه سينتهي به الأمر "نادما على قراره"، وأنها "ليست سعيدة بالقرار الذي اتخذه نجلي بالبقاء في باريس.. سنندم جميعا على فشلنا في التوقيع مع ريال مدريد، وسنندم على الانتقال للريال في وقت متأخر".



ومن المفترض ان ينتهى عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد، على الانضمام للميرنجي مجانا، في الصيف المقبل.