قوات الاحتلال تنشر 5 آلاف شرطي تزامنا مع الأعياد اليهودية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنشر قوات الاحتلال لـ5 آلاف شرطي إسرائيلي تزامنًا مع الأعياد اليهودية.

وأكّدت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ قوات الاحتلال ستفرض إغلاقًا شاملًا بعد ظهر اليوم بمختلف المدن.

إلى ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، موضحة أن سلطات الاحتلال تتحدى قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال تسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف، موضحا أن الشعب لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة.