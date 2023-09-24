ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. قافلة بيطرية مجانية بقرية نزلة النخل في المنيا

غدا .. قافلة بيطرية
غدا .. قافلة بيطرية مجانية بقرية نزلة النخل بمركز أبوقرقاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا، قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية غدا الاثنين بقرية نزلة النخل التابعة للوحدة القروية لبني محمد شعراوي والعزب التابعة و المجاورة بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال سلسلة القوافل البيطرية المجانية لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن القوافل البيطرية المجانية الشاملة التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار مبادرة "حياة كريمة " تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى من خلال عقد اللقاءات الارشادية مع المواطنين حفاظا على الثروة الحيوانية، إلى جانب تقديم الخدمة البيطرية والعلاجية من رش وتجريع ماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص تناسلي باطني وتحصين وإجراء العمليات الجراحية وعلاج مجاني .

ads
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا القوافل البيطرية المجانية مبادرة حياة كريمة مديرية الطب البيطري بالمنيا مركز أبوقرقاص
ads