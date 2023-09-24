غدا.. قافلة بيطرية مجانية بقرية نزلة النخل في المنيا

تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا، قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية غدا الاثنين بقرية نزلة النخل التابعة للوحدة القروية لبني محمد شعراوي والعزب التابعة و المجاورة بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال سلسلة القوافل البيطرية المجانية لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن القوافل البيطرية المجانية الشاملة التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار مبادرة "حياة كريمة " تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى من خلال عقد اللقاءات الارشادية مع المواطنين حفاظا على الثروة الحيوانية، إلى جانب تقديم الخدمة البيطرية والعلاجية من رش وتجريع ماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص تناسلي باطني وتحصين وإجراء العمليات الجراحية وعلاج مجاني .