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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشدد على رفع التراكمات والمخلفات والتفاعل مع شكاوى المواطنين

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية صباحية مفاجئة اليوم الأحد، بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية بنطاق حى جنوب.

وعقب إستدعاءه لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والعاملين بالحى شدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود من أجل رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تفريغ الصناديق من القمامة ، والتصدى الفورى للنباشين والسيطرة عليهم ومصادرة العربات والمعدات التى يستخدمونها .

وكلف بأهمية القيام بالتنسيق مع مسئولى المرافق المختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل مع أى طوارئ ترتبط بالشبكات والخطوط للحد من أى تداعيات لها ، وهو الذى يتكامل بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالي، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه .

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جولة ميدانية صباحية مفاجئة حي جنوب مركز ومدينة أسوان رفع التراكمات والمخلفات أخبار محافظة أسوان
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