فيروس "إيريس EG.5" متحور كورونا الأخطر.. الأطباء: أعراضه التهاب حلق وحمى وآلام متفرقة في الجسم.. أستاذة أمراض قلب تقدم روشتة وقائية

يتجدد الرعب مرة آخرى في العالم بظهور الفيروس المتحور "إيريس "، أو EG.5 أحد السلالة المنبثقة من نسل فيروس أوميكرون، وهو أحد ث متحورات عائلة فيروس كورونا التي سبق لها أن ظهرت وانتشرت في الأعوام السابقة.

الفيروس الجديد هو فيروس متغير ومتحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسمى "إيريس". تم اكتشافه لأول مرة في مصر في أغسطس 2023، وكان قد انتشر بسرعة إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم وكانت تحذيرات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

ويقول الدكتور محمود حسني استشاري امراض باطنه و الجهاز الهضمي و علاج الصدر و السكر و ضغط الدم ، يقول ل " البوابة نيوز " : خطورة الفيروس الجديد تشبه أعراض فيروس إيريس أعراض متحورات أوميكرون السابقة، الفيروس الجديد هو متغير من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسمى "إيريس". تم اكتشافه لأول مرة في مصر في أغسطس 2023، وأعراضه :

التهاب الحلق و سيلان الأنف والصداع والتعب وآلام متفرقة فى الجسم و الحمى و ضيق التنفس وخطورته فى أنه معدى ، في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس إيريس من أعراض أكثر خطورة، مثل:التهاب الرئة و فشل الجهاز التنفسي والوفاة

ويتابع، أن فيروس إيريس أكثر قابلية للانتقال من متحورات أوميكرون السابقة. كما أنه قد يكون أكثر مقاومة للعلاجات واللقاحات الحالية.

ويكمل: وتأتي مخاطر فيروس "إيريس " كالتالي:

اولا ..زيادة عدد حالات الإصابة والوفاة: إذا استمر فيروس إيريس في الانتشار بسرعة، فقد يؤدي إلى زيادة عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

ثانيا ..التأثير على الاقتصاد العالمي: يمكن أن يؤدي انتشار فيروس إيريس إلى تعطيل الاقتصاد العالمي، حيث قد يضطر الناس إلى البقاء في المنزل أو عزل أنفسهم بسبب المرض.

ثالثا ..تطوير سلالات جديدة أكثر خطورة: يمكن أن يستمر فيروس كورونا في التطور، مما قد يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.

أما خطوات تقليل مخاطر الإصابة بفيروس إيريس، بما في ذلك:

1..الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

2..الحصول على جرعة معززة

3..ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة

4 ..الحفاظ على مسافة اجتماعية

5 ..غسل اليدين بانتظام

6 .. الاطلاع على آخر المستجدات حول فيروس إيريس من خلال المصادر الموثوقة.

مواجهة فيروس إيريس

من جانبها، تحذر دكتورة نشوة عابد محمد إستشاري وأستاذ أمراض القلب و طب الحالات الحرجة - القصر العيني جامعه القاهره فى قولها ل " البوابة نيوز " :

كل الاعراض التى تؤكد الاصابة بفيروس ايريس تؤثر بالسلب على عضلة القلب وتجهده واحذر المصابين من القيام باى مجهود والراحة التامة حتى الشفاء منه لكى لا يؤدى الى الوفاة بالسكتة القلبية و هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها للمساعدة في مواجهة فيروس إيريس، كالتالى :

اولا ..التطعيم: يعد التطعيم ضد فيروس كورونا هو أفضل طريقة للحماية من الإصابة والمرض الشديد. يوصى بشدة بالحصول على التطعيم الكامل والجرعات الداعمة.

ثانيا .. الكمامات: يمكن أن تساعد الكمامات في تقليل انتشار الفيروس عن طريق منع الرذاذ التنفسي من الانتشار. يوصى بارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، خاصةً في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

ثالثا .. التباعد الاجتماعي: يمكن أن يساعد التباعد الاجتماعي في تقليل فرص الاتصال بالفيروس. يُنصح بالابتعاد عن الآخرين بمسافة مترين على الأقل.

رابعا .. غسل اليدين: يساعد غسل اليدين بانتظام لمدة 20 ثانية بالماء والصابون على التخلص من الفيروسات والبكتيريا.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الوقائية، من المهم أيضًا البقاء على اطلاع على آخر المستجدات حول فيروس إيريس من خلال المصادر الموثوقة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للمساعدة في مواجهة فيروس إيريس:

عزل نفسك إذا كنت تعتقد أنك مصاب.

اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من أعراض شديدة.

كن مراعيًا للآخرين الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكننا المساعدة في إبطاء انتشار فيروس إيريس وحماية أنفسنا