"هوم تاون" تتعاقد مع 50 علامة تجارية عالمية بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية

باستراتيجية عمل طموحة، ودراسة قوية للسوق العقارية، أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقاري عن تعاونها مع ٥٠ علامة عالمية تتواجد في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس خطة الشركة ليكون لها بصمة قوية في السوق العقارية عموما وفي العاصمة الإدارية بالتحديد، ومصداقيتها مع عملائها.



قال المهندس ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد، وله مزايا استثمارية لا تتكرر في مصر وفي العالم بالكامل، وهذه المزايا تدفع كافة الشركات المتواجدة بالمشروع لتبتكر في كافة تفاصيل مشروعاتها، وأن تنفذ منتجات عقارية قادرة على المنافسة العالمية.



ولفت إلى أن التعاقد مع أكبر وأقوى ٥٠ علامة تجارية عالمية يعزز من القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة، كما أنه يجعلها تستهدف شرائح مجتمعية وأسواق جديدة غير مسبوقة، وخاصة في ضوء الارتفاع بمعدلات التنفيذ في مشروعات الشركة المختلفة.



وأكد فرج أن الشركة لديها فلسفتها الخاصة في التطوير العقاري، والتي تمكنها من أن يكون لها بصمة معمارية واستثمارية واضحة في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أهمية المرونة التي تتمتع بها الشركة والتي تمكنها من تنفيذ خططها الطموحة وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.



وتابع محمد جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة هوم تاون للتطوير العقاري، أنه تم تنفيذ ١٠٠٪ من الأعمال الخرسانية بمشروع zaha park.

وأوضح أن zaha park هو باكورة مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية ويتكون من ١٠ طوابق، وهو أول مشروع تجاري يتم تسليمه في منطقةmu٢٣، ويقع المول في مكان متميز في منطقة mu٢٣ وعلى محور الأملمباشرة، ويقع المشروع بين الأحياء السكنية R٢ ، R٣، حيث يوجد ما يقرب من ٢٥،٠٠٠ وحده سكنية، موضحا أنه تم تركيب ال electromechanical الخاص بالمشروع.



كما نجحت الشركة في إنهاء حوالي ٦٠٪ من مشروع la Fayette village وهذا المشروع يعد مقصدا ترفيهيا بمنطقة وسط الداون تاون، ويقع المشروع في مكان مميز يطل على واجهة الداون تاون بالعاصمة الإدارية وأمام فندق الماسة، وبجانب الحي المالي والحي الحكومي، ويتميز المشروع بتواجده في منطقة البلازا التي تتكون من ٢٥ ألف متر مربع، وهي فرصة للتواجد على إطلالة رائعة ومساحة مفتوحة.

وأكد محمد صقر، رئيس القطاع المالي للشركة، أن السوق العقارية تشهد خلال الفترة الراهنة تغيرات اقتصادية يجب أن يتم حسابها بعناية شديدة ومراعاة تأثيرها على الأعمال المختلفة بأي شركة، لذا فإن المرحلة الحالية تتسم بالدقة في التعامل مع هذه المتغيرات، لافتا إلى أن الإدارة المالية تعكف على دراسة كل العوامل المؤثرة ماليا على الشركة.



وأشار إلى أن مهمة القطاع المالي تتطلب ضرورة العمل بأنظمة سداد مرنة تتوافق والقدرات الشرائية لعملاء الشركة، لافتا إلى أن إطلاق علامات تجارية جديدة بطابع عالمي يؤكد الخطة الشاملة التي تنفذها الشركة للعمل في السوق المحلية بمعايير عالمية.



وأوضحت داليا الكردي، مستشار القطاع التجاري والتسويق، أن هوم تاون تتميز بمصداقيتها مع عملائها وسعيها دائما أن تكون سباقة فيما هو جديد فى السوق العقارية، ونجحت في جذب أكثر من ٥٠ علامة تجارية عالمية، ومنها علامات تجارية في قطاع الأزياء أبرزها Bebe ، Forever ٢١،BCBGMAXAZRIA، Bags Factory، Desigual، Gerry Weber، Bridal Dreams Store، Eden Park، Marina Rinaldi، Menbur، Promod، Pronovias، Women’s Secret، BSB، Lipsy»،

كما حرصت الشركة على استقطاب أكبر المطاعم العالمية مثل Meats & Bread، Ponderosa و Steakhouse ، في حين جرى التعاقد أيضا مع كبرى السينمات العالمية وهى Premiere Cinemas ، بالإضافة إلى أكبر براندات التجميل مثل Wissam Sargi .

وأشارت إلى أن استقطاب هذا العدد الكبير والمتميز من العلامات التجارية سيحقق طفرة في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتواجد بها مشروعات الشركة، وسيحقق أعلى عائد استثماري للعملاء بوحداتهم.

وأوضحت أنه تم تغيير العلامة التجارية للشركة وتم الإعلان عن الشعار الجديد من خلال حملة إعلانية ضخمة، وتضمنت هذه الحملة الإعلان عن العلامات التجارية، وذلك حرصا من الشركة على التطوير ومواكبة السوق العقارية المحلية والعالمية.



