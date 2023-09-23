شركة تطوير مصر تحقق أعلى مبيعات فى تاريخها خلال النصف الأول من 2023 بقيمة 12 مليار جنيه

أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن تحقيق أعلى رقم مبيعات في تاريخها خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بقيمة ١٢ مليار جنيه، فضلًا عن إعلانها تنفيذ خطتها التوسعية الخارجية ونجاحها في تحقيق مستهدفات التسليمات والتشغيلات في مشروعاتها المختلفة.



في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها علي جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقاري، نجحت تطوير مصر في تحقيق ١٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، مقابل ٣.١ مليار جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو ٤٠٠٪، لتصبح أعلى مبيعات تسجلها تطوير مصر في تاريخها عن نفس الفترة،

وأشار الى أن تطوير مصر رفعت مستهدفاتها البيعية هذا العام من ١٥ إلى ١٨ مليار جنيه ، وأكد أن الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد مشروعاتنا والمناطق المجاورة.



على مستوى التوسعات المحلية، نجحت تطوير مصر في إطلاق سادس مشروع لها وهو ثالث مشروع بالساحل الشمالي باسم "سولت" ويقع فى الكيلو ١٨٥ على طريق الإسكندرية مطروح ويشغل مساحة ٣٠٠ فدان. يقدم المشروع وحدات متنوعة ما بين شاليهات وفيلات منفصلة وتاون وتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من ٩٥ مترا مربعا وحتى ٣٥٠ مترا مربعا، ويتضمن المخطط العام للمشروع إطلالة مباشرة لمعظم وحداته على واجهة مائية سواء البحر أو البحيرات.

وفيما يتعلق بعمليات التسليم، نجحت تطوير مصر في تجهيز ٢٦٠٠ وحدة للتسليم في مشروعاتها المختلفة حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٣، ومن المستهدف أن يصل إجمالي عدد الوحدات التي سيتم تسليمها إلى ٣٦٠٠ وحدة بحلول نهاية هذا العام.



من ناحية أخرى، أعلنت شركة تطوير مصر مؤخرًا عن تسليم ١٢٠ وحدة على البحر مباشرة بمشروع "دي باي" الساحل الشمالي بعد عامين فقط من إطلاق المشروع، إلى جانب تهيئة المرحلة الأولى من شاطئ البحر بطول ٣٢٠ مترا مربعا وتشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية ٢٦٠٠ متر مسطح لتتيح لكل الوحدات الاستمتاع بإطلالة على المياه،

يأتي ذلك تكليلًا لنجاح خطة إدارة "تطوير مصر" في ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة؛ لزيادة معدلات التسليم وبأعلى مستويات الجودة.



كما أقامت تطوير مصر شراكات مع كبرى الشركات في مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكي والأثاث لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء الانتقال للإقامة بمشروع "دي باي" والاستمتاع طوال موسم الصيف. بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم”Sports Society" والتي تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة "Dynamo Sports Management".



على صعيد آخر تمكنت الشركة من إطلاق المرحلة الثانية من الكريستال لاجون في مشروع فوكا باي خلال موسم الصيف، وبذلك نجحت مشروعات تطوير مصر في الساحل الشمالي أن تصبح وجهة مفضلة للعديد من رواد الساحل خلال موسم الصيف، بفضل ما توفره من وحدات سكنية متنوعة في التصميمات والمساحات لتلبي مختلف الأذواق، وأيضا توفير بدائل متنوعة لفرش هذه الوحدات مع توفير خدمات متكاملة من صيانة وأمن ونظافة بالإضافة لتوفير خدمات الضيافة الفندقية مما يعكس استراتيجية الشركة لتقديم قيمة مضافة لعملائها وتوفير مزيج متميز يجمع بين الاستمتاع بالمناخ المعتدل والشاطئ والبحيرات والأنشطة الرياضية طوال النهار، وحضور الحفلات والعروض الموسيقية المسائية.

في سياق متصل شاركت تطوير مصر بمعرض سيتي سكيب جلوبال المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من ١٠-١٣ سبتمبر الجاري.



تأتي مشاركة تطوير مصر في المعرض في إطار دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج و استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها في المنطقة مع جهات وهيئات متعددة، مثل وزارتي الاستثمار، والشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ومجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، سبق لتطوير مصر الإعلان في شهر مارس الماضي عن توقيع الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مذكرة تفاهم مع الأستاذ فهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية، والأستاذ عبد الرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPI أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم.



كما أعلنت شركة تطوير مصر في مايو الماضي عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقارية السعودية من خلال خبرات كل من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي إطار سعيها إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، اختارت شركة تطوير مصر السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات وتعمل الشركتان حالياً علي الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح أولي مشروعاته في السوق السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض

