هدايت تيمور تعلن اسماء الفائزين بجائزة هيكل للصحافة

أعلنت هدايت تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، فوز الصحفيين أحمد رجب وعبدالله أبو ضيف بجائزة هيكل للصحافة.

وأوضحت زوجة هيكل، هدايت تيمور، خلال الاحتفال بمئوية الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، فوز الصحفي أحمد رجب، عن تجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الأنبا أبافنيوس وتقديمه في قالب صحفي مميز.





أما الصحفي عبدالله أبوضيف فاز بالجائزة لتميزه في تغطية صحفية مميزة قي الملفات المحلية والعربية خاصة البيئة والتغير المناخي والصحة العامة.





وأوضحت تيمور أن إجمالى عدد الفائزين بجوائز المؤسسة بلغ ١٦ فائزا وفائزة من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.





وسلمت زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، هدايت تيمور، الجوائز للفائزين.





بدأت فعاليات الاحتفال بمئوية الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، مساء اليوم، بالسلام الجمهوري. وشهد الحفل الذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، الإعلان عن الفائزين بجائزة هيكل للصحافة للعام الحالي، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة هيكل للصحافة العربية، للأعمال الفائزة كل عام.

بدا حفل مئوية الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، بالمسرح الرئيسي بمتحف الحضارات المصرية بالفسطاط، بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن استاذ الصحافة المصرية.

حضر الحفل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء الاسبق، والدكتور مصطفى الفقي ، نفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي خالد البلشي واعضاء مجلس النقابة، والدكتور هاني عازر العالم المصري.

يذكر ان نظمت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم السبت احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورتها السابعة، للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.



يُقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية بالمسرح الرئيسي، في تمام الساعة 5:30 مساءً، بحضور نُخبة من الشخصيات العامة، ورجال الإعلام والصحافة، والشخصيات العامة البارزة على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة.



وأثرى هيكل الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فترات ممتدة من تاريخ مصر والأمة العربية، فكان شاهدا على أحداث ومحطات تاريخية هامة في التاريخ المعاصر، فضلا عن إسهاماته العديدة من خلال الكثير من المؤلفات التي تناولت العديد من الأزمات والأحداث التي مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.