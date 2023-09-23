رئيس أذربيجان: العملية العسكرية في كاباراخ خلقت ظروفا ملائمة لمعاهدة السلام مع أرمينيا

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم السبت، أن العملية الأذرية العسكرية في إقليم كاباراخ؛ ولدت ظروفا أكثر ملائمة لعقد معاهدة سلام مع أرمينيا.

وذكرت الرئاسة الأذرية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن علييف أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز تويفو كلار، أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخائر من إقليم كاباراخ، كما عثر على عدد كبير من مستودعات الأسلحة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء فريق عامل بقيادة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم ضمان جميع حقوق سكان إقليم كاباراخ، بما في ذلك حقوقهم في التعليم، فضلا عن حقوقهم الثقافية والدينية والبلدية والانتخابية.