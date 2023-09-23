يوفنتوس يسقط برباعية أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس في فخ الهزيمة أمام نظيره ساسولو برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب تريكولوري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

تلقى اليوفي هزيمة مفاجئة من ساسولو على ملعب الأخير في مباراة اتسمت بتسجيل أهداف عن طريق النيران الصديقة.

افتتح أرماند لورينتي التهديف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 12، قبل أن يحرز زميله هدفًا لصالح يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21.

وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لفريق ساسولو في الدقيقة 41، ثم قلص جناح فريق السيدة العجوز فيديريكو كييزا النتيجة بهدف في الدقيقة 78.

وبعد 4 دقائق، سجل أندريا بينامونتي ثالث الأهداف في الدقيقة 82، ثم قضى فيديريكو جاتي لاعب اليوفي على أحلام رفاقه في العودة إلى اللقاء، بتسجيل هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

بتلك النتيجة، ظل يوفنتوس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ10 نقاط، فيما ارتقى ساسولو إلى المركز الحادي عشر وفي رصيده 6 نقاط.