طعن صاحبة فرقة موسيقية ونجلتيها على يد متعهد أفراح وطبال بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية محافظة الدقهلية من ضبط متعهد أفراح وطبال يعمل بفرقة موسيقية وذلك بعد قيامهما بالتعدي على صاحبة فرقة موسيقية ونجلتيها من العاملات بالفرقة بعد خلاف دب بينهم على أجرة فرح وإصابتهن بجرح نافذ بالصدر وقطع بالأوتار وجرى نقلهن الى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول ثلاث سيدات ربة منزل ونجلتيها مصابات بجروح نافذة وقطع بالأوتار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى المستشفى و بالفحص تبين وصول كلا من: "فرحة.ا.ا.خ"،50عاما، ربة منزل ومصابة بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وجروح قطعية متفرقة بالرأس واشتباه نزيف بالصدر واشتباه قطع فى الأوتار الباسطة لإصبعي السبابة والوسطى لليد اليسرى واشتباه قطع بالوتر الباسط لخنصر اليد اليمنى، ونجلتها "رضا،25 عاما، صاحبة فرقة موسيقية، ومصابة بقطع بالوتر القابض لليد اليسرى، و"جميلات"،27 عاما، عاملة بالفرقة، ومصابة واشتباه قطع بالأوتار القابضة لليد اليمنى وجميعهن مقيمات مركز الجمالية.

بسؤالهن في محضر الشرطة، اتهمن كلا من: "إيهاب.م.م.ا"،63 عاما، متعهد أفراح، و"حسين.ا.أ"،37 عاما، طبال بالفرقة الموسيقية بالتعدي عليهن بالضرب بالأيدي وآلة حادة"سكين" بحوزة الأول وإحداث إصابتهن وذلك لخلافات مالية بينهم على أجرة احد الأفراح .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتخلص المتهم الاول من الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.