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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. المجبري أساسي مع مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرنلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على بيرنلي بملعب تيرف مور، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي التونسي حنبعل المجبري في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر في مواجهة الليلة، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويقود الثنائي راسموس هويلوند وماركوس راشفورد هجوم اليونايتد أمام بيرنلي، بمعاونة برونو فيرنانديز والشاب حنبعل المجبري.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أونانا 

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - إيفانز - ريجيلون

خط الوسط: ماكتومناي - كاسيميرو - حنبعل المجبري - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: هويلوند - راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة وحيدة.

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