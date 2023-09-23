سؤال برلماني بسبب المهرجان الشهري للفيب

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة؛ وزير التنمية المحلية بشأن : المهرجان الشهرى للفيب " السجائر الالكترونية".

أوضحت الجزار أن إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية امر غير قانوني وغير مقبول وغير لائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والاستهتار وإقامة هذا المهرجان في حديقة الطفل وهي من ضمن الحدائق التي خصصتها محكمة الأسرة لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين.

وأضافت النائبة أن الزيوت المستخدمة في الفيب يتم انتاجها في أماكن غير معلومة المصدر وبالتالي لا توجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية التي انتشرت كبديل أرخص للسجائر .

وتوجهت الجزار للحكومة بعدة أسئلة:

- طبقًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ فإن الدعاية والرعاية والاعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان تسويق السجائر الإلكترونية؟ ومن الذىةي أصدر هذا التصريح المخالف للقانون؟

- أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟؟

وأين رقابة وزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟

- أين دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل ما يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟

-أين دور جهاز حماية المستهلك في تحليل مكونات السجائر الإلكترونية وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين والمطالبة بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الإلكترونية وما يماثلها؟

- أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وكيف يمكن السماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل؟.

وأكدت الجزار أن مايحدث سقطة كبيرة من الحكومة المصرية مطالبة بإيقاف مثل هذه المهرجانات وفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المخالفة.