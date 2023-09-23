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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا شرق غزة

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعا شرق مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ على الأقل موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات. 
وكان ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أصيبوا اليوم بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالي، في أماكن متفرقة شرق القطاع.

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