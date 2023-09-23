تفاصيل ضبط متهم باستدراج المراهقات عبر الإنترنت في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان " شبكة دولية لإستدراج المراهقات عبر الإنترنت" .. وأمكن ضبط القائم على هذا النشاط



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان " شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وأن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته ( جهاز "لاب توب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول .. وبفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما ) ، وأنه يقوم من خلالهما بإنتحال شخصيتين وهميتين وإستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن وإستخدامها فى تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب ، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.