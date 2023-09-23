ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: التطوير العسكري لحلف "الناتو" يخلق توترًا جيوسياسيًا جديدًا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن التطوير العسكري لحلف "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والموجه ضد روسيا والصين، سينتج عنه بؤرة توتر جديدة قابلة للانفجار.
وقال لافروف - خلال خطابه في الأمم المتحدة حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن محاولات توسيع منطقة مسئولية حلف الناتو لتشمل نصف الكرة الشرقي بأكمله أصبحت مظهرا خطيرا جديدا لتوسع الحلف والتي تستهدف روسيا والصين".
وأضاف أن " واشنطن تنشئ تحالفات عسكرية سياسية صغيرة تحت سيطرتها مثل "أوكوس" و"الترويكا" التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، واللجنة الرباعية التي تضم طوكيو وسول وكانبيرا وويلينجتون، سعيا لدفع أعضائها نحو التعاون مع الناتو الذي شرع بنشر بنيته التحتية في منطقة المحيط الهادئ".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن التركيز لمثل تلك الجهود ضد روسيا والصين والذي يهدف لهدم البنية الإقليمية التي تطورت حول الآسيان، يخلق بؤرة متفجرة جديدة من التوتر الجيوسياسي إلى جانب بؤرة التوتر الأوروبية التي وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى.

ads
سيرجي لافروف روسيا والصين الناتو روسيا التطوير العسكري
ads