رائعة مصطفى محمد تقود نانت لتخطي لوريان بالدوري الفرنسي.. فيديو

قاد النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، فريقه لتخطي عقبة لوريان بخماسية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب لا البوجوار في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة، إثارة كبيرة في أحداثها قبل أن تنتهي بنتيجة 5-3 لصالح نانت، كما شهدت أيضًا تسجيل مصطفى محمد لهدف رائع من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

شارك مهاجم المنتخب الوطني في اللقاء، كأساسي مع الكناري ولعب حتى الدقيقة 80، حينما غادر معقل نادي نانت وحل بدلًا منه زميله ماركينيوس.

افتتح إيلي كروبي التهديف مبكرًا للضيوف في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل لرفاق مصطفى محمد، ماتيس أبلين في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، وضع إراي كيومارت، نانت في المقدمة بهدف في الدقيقة 46، قبل أن يأتي دور مصطفى محمد ويسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 55 من ركلة حرة.

وقلص رومان فايفر النتيجة لصالح لوريان بهدف في الدقيقة 75، ثم أضاف فورنت مولت الهدف الرابع في الدقيقة 83، وبعد دقيقتين أحرز تويسون أييجون ثالث أهداف الفريق الضيف.

واختتم موسيس سيمون خماسية نانت في الدقيقة 90+9 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الكناري بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأصبح مصطفى محمد، أول لاعب من نانت يسجل 5 أهداف في أول 6 جولات في بطولة الدوري الفرنسي.

بذلك، سجل مصطفى محمد هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ليواصل مطاردة كيليان مبابي متصدر قائمة هدافي المسابقة بـ7 أهداف.

بتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 8 نقاط ليحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.