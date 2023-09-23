محافظ أسوان يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية للحزب الحاكم بمطار أبو سمبل الدولى، وأيضاً المهندس كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية والإستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى ، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء حيث قام عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية للحزب الحاكم بزيارة لمدينة أبو سمبل السياحية على رأس برلمانى كبير بدعوة من مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

أستمتع الوفد الصينى بأنغام الأغانى التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، والتى قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة، ثم تفقد الضيف الصينى معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية حيث أعرب عن إنبهاره بعظمة وعراقة الحضارة المصرية ، والتاريخ الذى تجسده هذه الأثار الخالدة .

خلال لقاء لى شى باللواء أشرف عطية أكد محافظ أسوان أننا نسعى دائماً إلى مد جسور التعاون مع الجانب الصينى ، والتى ترتكز على إستثمار المزايا النسبية ، وإستغلال الحوافز الإستثمارية العديدة التى تزخر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، وهو ما يؤكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة .

ولفت إلى أن المحافظة لها جهود كبيرة فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى من خلال إطلاق مشروع التحول الرقمى ، ويضم مركز متكامل كبير للمعلومات مجهز بأحدث الأجهزة ، ومربوط بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز لتقديم 82 خدمة متنوعة ، كما تم إستحداث 40 تطبيق تكنولوجى يقدمون خدمات فى كافة قطاعات العمل العام ، وحققوا تفاعل كبير مع المواطنين بشكل مباشر للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم وإحتياجاتهم ، وتضم أسوان أكبر وأول مركز لخدمات مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر الرقمية ، والذى يؤدى خدمات مرورية وسجل مدنى وشهر عقارى وتموين وغيرها .

وأشار عطية إلى أن أسوان هى الباب الملكى نحو الأسواق الأفريقية ، ولذلك فإن المحافظة تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات لتنفيذ العديد من المشروعات الإستثمارية ، خاصة أن لدينا فرص هائلة من أبرزها إستخراج وتصنيع وصقل الثروات التعدينية والمحجرية ، فى مقدمتها صناعات الجرانيت والرخام والحديد والذهب والفوسفات والتلك وغيرها ، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة حيث تضم أسوان ثالث أكبر مشروع على مستوى العالم للمحطات الشمسية ببنبان ، موضحاً بأن هذه المشروعات تشهد مشاركة لشركات وعمالة صينية ، ولدينا إهتمام كبير بإنشاء أكبر منطقة لوجستية بكركر لتكون قاعدة إنطلاق للعديد من الصناعات نحو الأسواق الإفريقية ، وهو الذى يتوازى مع إهتمامنا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة للحرف والمشغولات اليدوية ، ويتواكب ذلك مع التؤامة التي بين مدينة أسوان و 2 مدينة صينية وهما سوتشو ، وجينغدتشن عاصمة الخزف فى دولة الصين الصديقة بإعتبارهم من مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو .

فى نهاية اللقاء قدم المحافظ مفتاح المدينة لـ لى شى ، كما أهدى الدروع والهدايا التذكارية لكبار المسئولين المرافقين للضيف الصينى الكبير ، تعبيراً عن علاقات الصداقة بين الجانبين .

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