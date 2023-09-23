غرق مركب أثناء توقفها بمرسى المهندسين فى الدقهلية

تعرضت مركب خشبي صغير مخصص للتنزه ومتوقفه بمرسى المهندسين بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية للغرق خلال توقفها خالية بالمرسى وذلك بعد إمتلاء الجانب الخلفي للمركب بالمياه نتيجة حدوث تآكل بالجزء السفلي منه وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانقاذ المركب والحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثانا لمنصورة، بميل مركب خشبي صغير "مخصص للتنزه " وخالي من الركاب متوقفة بمرسى نادى المهندسين امام ديوان عام محافظة الدقهلية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، و بالفحص تبين مل مركب خشبي صغير تسمى "أندريا" وتحمل رقم 7970 بطول 15 متر ملك"زكريا.ي.ز.ح"، مقيم بمدينة دمياط، وبها ميول وغرق من الجانب الخلفي نتيجة امتلائه بالمياه نتيجة حدوث تآكل بجسم المركب من الجزء الخلفي.

جرى تعويم المركب ورفعه من المياه، وتبين ان المركب منتهي الترخيص فى 17 فبراير من العام الجاري وتحرر له محضر رقم 10197/2023 جنح قسم شرطة ثان المنصورة ومتوقفة بالمرسى دون ان تعمل منذ انتهاء التراخيص.

بسؤال "عمرو.م.ا"، 27 عاما، المدير المسئول لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ورجح حدوث ذلك للعوامل الجوية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.