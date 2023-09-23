ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

‏طبيب الزمالك يكشف موقف فتوح من مواجهة المقاولون العرب

أحمد فتوح
أحمد فتوح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.   

وأوضح أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة. 

وأشار إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ads
محمد أسامة نادي الزمالك أحمد فتوح
ads