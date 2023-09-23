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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرد أمن يعثر على طفلة حديثة الولادة بجانب سور ستشفى بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية جهودها لضبط والدة طفلة لقيطة عمر يومان عثرعليها فرد أمن إداري بمستشفى شربين المركزي ملقاة بجانب سور المستشفى وترتدي ملابسها كاملة ،وجرى إيداع الطفلة بحضانة المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "هاني.م..ع"، 38 عاما، فرد أمن إداري بمستشفى شربين المركزي ومقيم عزبة الجزار - مركز شربين بعثوره على طفلة لقيطة "حديثة الولادة" عمر يومان تقريبا والحبل السري مربوط بجوار سور المستشفى من الخارج وملفوفة ببطانية وترتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث ، بالفحص تبين وجود طفلة لقيطة عمر يومان وترتدى ملابس أطفال،  وقيام إحدى السيدات بإلقاءها بجوار المستشفي.

جرى إيداع الطفلة بمستشفي شربين المركزي قسم الحضانة" لتقديم الرعاية الصحية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط المستشفي وسجلات الدخول والوصول لوالدة الطفلة .

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