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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على عقوبات الجولة الأولى بالدوري الممتاز

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
والتي جائت كالتالي:

الأهلي: غرامة 20000 جنيه لتأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد

غرامة 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري

المصري

20000 جنيه بسبب تأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد

20000 جنيه للسباب المتبادل مع جماهير الأهلي.

إيقاف باهر المحمدي لاعب الفريق لمدة مباراة بسبب طرده بعد تلقيه إنذارين.

بيراميدز و الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد مدرب أحمال الفريق بسبب طرده وسب المنافس مع غرامة قدرها 20000 جنيه.

إيقاف مدحت عبد الهادي لمدة مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي مع غرامة 20000 جنيه.

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اتحاد الكرة توقيع عقوبات الجولة الأولى
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