تعرف على عقوبات الجولة الأولى بالدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
والتي جائت كالتالي:
الأهلي: غرامة 20000 جنيه لتأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد
غرامة 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري
المصري
20000 جنيه بسبب تأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد
20000 جنيه للسباب المتبادل مع جماهير الأهلي.
إيقاف باهر المحمدي لاعب الفريق لمدة مباراة بسبب طرده بعد تلقيه إنذارين.
بيراميدز و الزمالك
إيقاف علاء الدين محمد مدرب أحمال الفريق بسبب طرده وسب المنافس مع غرامة قدرها 20000 جنيه.
إيقاف مدحت عبد الهادي لمدة مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي مع غرامة 20000 جنيه.