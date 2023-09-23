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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يهزم فولفسبورج بصعوبة

بروسيا دورتموند وفولفسبورج
بروسيا دورتموند وفولفسبورج
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فاز بروسيا دورتموند بصعوبة على ضيفه فولفسبورج، بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل ماركو رويس هدف فوز بروسيا دورتموند فى المباراة بالدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية جوليان براندت.

بهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فولفسبورج، عند 9 نقاط فى المركز السابع.

في مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز لايبزيج على بروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف، وهزم أوجسبورج نظيره ماينز بهدفين مقابل هدف، وفاز هوفنهايم على يونيون برلين بهدفين دون رد.

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بروسيا دورتموند فولفسبورج الدوري الألماني
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