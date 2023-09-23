ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة وجود هبوط أرضي بطريق السويس

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» متضمنًا وجود هبوط أرضى (أمام مقابر الكيلو 26 بطريق السويس – اتجاه الشروق) مما يتسبب فى وقوع حوادث.
بالفحص تبين وجود تلف بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمنتصف الطريق المشار إليه بطول حوالى (1) متر وعرض نحو 20 سم.
تم إصلاح الحفرة، ووضع طبقة أسفلتية بالمكان، وعودة حالة الطريق لطبيعتها.

ads
السويس الشروق هبوط ارضي
ads