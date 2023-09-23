الأمن يكشف حقيقة وجود هبوط أرضي بطريق السويس

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» متضمنًا وجود هبوط أرضى (أمام مقابر الكيلو 26 بطريق السويس – اتجاه الشروق) مما يتسبب فى وقوع حوادث.

بالفحص تبين وجود تلف بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمنتصف الطريق المشار إليه بطول حوالى (1) متر وعرض نحو 20 سم.

تم إصلاح الحفرة، ووضع طبقة أسفلتية بالمكان، وعودة حالة الطريق لطبيعتها.