البلشي وعدلي منصور ومحلب.. وصول شخصيات عامة لمئوية هيكل بمتحف الحضارات

وصل منذ قليل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، ونيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعي، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور هاني عازر العالم المصري، إلى متحف الحضارات لحضور احتفالية مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل التي دعت لها موسسة هيكل للصحافة المصرية والعربية.

يذكر أن نظمت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم السبت احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورتها السابعة، للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

يُقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية بالمسرح الرئيسي، في تمام الساعة 5:30 مساءً، بحضور نُخبة من الشخصيات العامة، ورجال الإعلام والصحافة، والشخصيات العامة البارزة على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة.

وأثرى هيكل الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فترات ممتدة من تاريخ مصر والأمة العربية، فكان شاهدا على أحداث ومحطات تاريخية مهمة في التاريخ المعاصر، فضلا عن إسهاماته العديدة من خلال الكثير من المؤلفات التي تناولت العديد من الأزمات والأحداث التي مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.