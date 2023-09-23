الدوري الإيطالي.. لياو يعيد ميلان لسكة الانتصارات بالفوز على هيلاس فيرونا

عاد فريق ميلان، مساء اليوم السبت، إلى سكة الانتصارات بالفوز على هيلاس فيرونا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وفاز ميلان على هيلاس فيرونا، بفضل هدف أحرزه البرتغالي رافائيل لياو في وقت مبكر من اللقاء، حيث انفرد بحارس مرمى الخصم في الدقيقة الثامنة.

وارتدى لياو شارة قيادة الروسونيري لأول مرة في ظل غياب الثنائي ثيو هيرنانديز ودافيدي كالابريا، قائدي الفريق.

وتأخر موعد انطلاق المباراة؛ بسبب هطول الأمطار بقوة، إذ بدأت في الرابعة والنصف عصرًا بدلًا من الرابعة.

وبهذا الفوز، استعاد ميلان نغمة الانتصارات، بعدما غابت عنه في المباراتين السابقتين، أحدهما أمام إنتر ميلان في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي وخسرها بخماسية مقابل هدف، وتعادل في الثانية سلبيًا مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، احتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 7 نقاط بالمركز التاسع.