منتخب جنوب أفريقيا يصدم الأهلي قبل انطلاق الدوري الأفريقي

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة مبدئية تضم 36 لاعبا، لخوض معسكر منتخب “البافانا” في شهر أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

يلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام منتخب إي سواتيني وديا يوم 13 أكتوبر المقبل، ثم يواجه منتخب كوت ديفوار على ملعبه يوم 17 من نفس الشهر ضمن الأجندة الدولية.

وشهدت قائمة منتخب جنوب افريقيا، استدعاء بيرسي تاو نجم الأهلي وهو ما يعد ضربة قوية للمارد الأحمر الذي سيكون في حاجة لجهود جميع اللاعبين قبل بداية مشواره في بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا بافتتاح الدوري الأفريقي “السوبر ليج” في ربع النهائي وبعدها بـ4 أيام يستضيف المارد الأحمر الفريق التنزاني في لقاء الإياب بالقاهرة.

ومن المنتظر أن ينضم بيرسي تاو لمعسكر جنوب أفريقيا يوم 8 أكتوبر مع بداية فترة التوقف الدولي على أن يعود للفريق يوم 18 قبل بداية مشوار الأهلي في الدوري الأفريقي بيومين فقط وهو ما يهدد مشاركة اللاعب مع الاهلي في لقاء الذهاب خاصة وانه سيكون عائد مع فترة توقف دولية واجهاد بسبب السفر.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والاستعداد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين في كوت ديفوار.