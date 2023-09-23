دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

انتهي الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسان جورج الإثيوبي الذي عقد مساء اليوم السبت، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبي مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها الذي توج به الموسم الماضي للمرة الـ11 في تاريخه.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن النادي الأهلي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سان جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.