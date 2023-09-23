غدًا.. داليا عبدالرحيم تُقدم الحلقة الثالثة من «الضفة الأخرى» على «القاهرة الإخبارية»

السبت 23/سبتمبر/2023 - 07:02 م

تعرض قناة «القاهرة الإخبارية»، فى الحادية عشرة من مساء الغد الأحد، ثالث حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الذى تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

وأكدت داليا عبدالرحيم، أن حلقة الغد تتناول تنامي الخطر الإرهابي في غرب ووسط أفريقيا، وعلاقة الحركات العنيفة والمتطرفة فيها بمتطرفي الساحل والصحراء، ومدى تأثير الاضطرابات السياسية في المنطقة على وجود الحركات الإرهابية والمتطرفة.

تركز الحلقة على 4 مناطق رئيسية ينتشر فيها العنف المتشدد في أفريقيا، وهي مناطق الساحل الأفريقي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد، وموزمبيق، كما تتناول أسباب فشل عملية برخان الفرنسية.

وتستضيف داليا عبدالرحيم، فى حلقة الغد، نخبة من الخبراء من بينهم ألكسندر ديلفال، أستاذ الجغرافيا السياسية بالجامعات الفرنسية والمتخصص في دراسة الحركات الإرهابية، وجان بول ني، الباحث والكاتب الفرنسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، وأوليفييه دوزون، المستشار القانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذى يوضح حقيقة الدور الفرنسي في مواجهة الإرهاب في مجموعة الدول الفرانكفونية في أفريقيا.

وكان برنامج «الضفة الأخرى» قد تصدر تريند موقع «x» (تويتر سابقًا)، بعد إذاعة حلقتيه السابقتين، وفق ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية» تحمل شعار الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لجميع الأحداث التي تشهدها دول العالم.