7 لوحات غنائية بفنون عسكرية تبهر زوار فعاليات اليوم الوطني السعودي



تستضيف منطقة واجهة الرياض فعاليات وعروض وزارة الداخلية لليوم الوطني السعودي الـ93 بمسمى “عز الوطن 2” بألوان متنوعة من عروض الفرضيات العسكرية الميدانية، والموسيقى العسكرية التي تعزف أنغامها على وقع الطبول، إضافة إلى سبع لوحات غنائية متنوعة تحتوي على مقطوعات موسيقية عسكرية عاش معها الزوار ألوانا متنوعة من الاحتفالات والفعاليات في أروقة المكان التي تضم 32 جناحًا، و26 ركنًا.

وشهدت فعالية "عز الوطن2" بالأمس زيارة كلٍ من سفيريْ دولتيْ كوبا واليابان وقد قضيا وقتًا ممتعًا بالتعرف على الأجهزة الأمنية الحديثة، كما شهدت أيضًا الفعالية حضورًا كبيرًا من العائلات والأطفال الذين استمتعوا بمشاهدة عرض ميدان السلايل الذي يجمع قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات وزارة الداخلية في عروض فنية استعراضية عسكرية وموسيقية تبرز المقدرات البشرية والحس الإبداعي لدى منسوبي الوزارة.

واستعرضت قطاعات وزارة الداخلية أحدث التقنيات المستخدمة في حفظ الأمن، ومن أهمها: تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها: روبوت متخصص يحدد مواقع المتفجرات وتعطيلها، بالإضافة إلى مركبات أمنية مزودة بتقنيات حديثة تستطيع التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًّا، وأجهزة حديثة متخصصة بكشف البصمات في مواقع الجريمة وغيرها من التقنيات.

وبهدف تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني، تستمر الوزارة في إبراز جهودها وخدماتها وإنجازاتها، والأسلحة والتقنيات الحديثة لها، وذلك بمشاركة العديد من قطاعات وزارة الداخلية التي تشارك في الاحتفالات.

كما قدمت الوزارة عروضا عسكرية حية متنوعة، عكست فيها قوتها الأمنية وأبرز أسلحتها ومركباتها وأجهزتها التقنية المتقدمة، والمخصصة لضمان استدامة عملية الأمن والأمان، بمشاركة 2,000 عسكري وعسكرية من مختلف القطاعات الأمنية.

وشملت الفعاليات الحية التي تقدمها الوزارة: صورة فخر، والوطن في كلمات، وصوت السلاح، وقبة التاريخ، والوطن في لوحات، وعسكري المستقبل، إضافة إلى فعالية عيش التجربة، وعرض القوة، ومطعم هوادي، وحديقة المأكولات.

وتستمر الفعالية حتى غدٍ الأحد.