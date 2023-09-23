الدوري الألماني.. مهرجان أهداف في مباراة بايرن ميونخ وبوخوم

حقق فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، فوزًا عريضًا على ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة، مهرجان أهداف من جانب العملاق البافاري، حيث قسى على ضيفه بنتيجة كبيرة، بعدما فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واكتسح البايرن، نظيره بوخوم بسبعة أهداف دون رد، سجل خلالها الدولي الإنجليزي هاري كين 3 أهداف (هاتريك)، وهو الأول لمهاجم توتنهام السابق مع البافاري.

تقدم بايرن ميونخ مبكرًا في الدقيقة 4 عن طريق المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وجاء الهدف الثالث بواسطة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة 29، ثم أحرز ليروى ساني رابع الأهداف في الدقيقة 38.

وعاد كين للتسجيل وأضاف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ماتياس تيل الهدف السادس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم هاري كين السباعية في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.