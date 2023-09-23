إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا بسيون

شهد طريق «طنطا - بسيون» أمام قرية كفر العرب، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، مما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات مختلفة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق «طنطا - بسيون» أمام قرية كفر العرب ووجود إصابات جراء الحادث.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث للمعاينة وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الجنوبية ومحاولة قائد السيارة الأولى تخطي إحدى السيارات إلا أنه فوجئ بسيارة قادمة أمامه فلم يستطع مفاداتها والسيطرة على السيارة مما أسفر عن اصطدامهما ببعض ووقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة قائدي السيارتين وأحد الركاب.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد توقفها جراء الحادث.