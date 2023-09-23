رئيس الحكومة التونسية يبحث مع محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية الأوضاع الاقتصادية

ناقش رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني اليوم مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد؛ وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية -في بيان لها اليوم- أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.