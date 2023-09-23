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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 إرهابيًا في محافظة مدغ وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرًا، بينهم قيادات من مليشيات الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جرت اليوم السبت في منطقة شبيلو الواقعة جنوب محافظة مدغ، وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي كبد الإرهابيين - خلال العملية - خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم تدمير مركز تابع لهم.

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الصومالي مليشيات الشباب الإرهابية عملية عسكرية
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