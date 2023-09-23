الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 إرهابيًا في محافظة مدغ وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرًا، بينهم قيادات من مليشيات الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جرت اليوم السبت في منطقة شبيلو الواقعة جنوب محافظة مدغ، وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي كبد الإرهابيين - خلال العملية - خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم تدمير مركز تابع لهم.