انطلاق ورشة أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء بالإسكندرية المسرحي الدولي

انطلقت اليوم السبت، على هامش الدورة ال١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، أعمال ورشة "أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء" للمدرب الموسيقي كريم عرفه.

بدأت الورشه بالتعرف على المتدربين، ثم انتقلت إلى اختبار صغير للتعرف علي أصوات المشتركين، وقام المدرب بتوجيه بعض الأسئله للحضور خاصة الموسيقيين، وبدأ المحاضرة بشرح الأدوات التي يجب أن يهتم بها ويركز بها "الممثل" او "المغني".

وأشار عرفه، إلى أنه يجب الاستعداد بتنظيم التنفس للمصداقية سواء في الحوار او الغناء، شارحاً كيفية تنظيم التنفس مفسراً أنه كلما كانت مساحة الهواء أكبر والتنفس أطول يجعل الصوت الخارج أفضل للممثل ويكون قادراً على الاستعداد للتحدث في اي وقت.

وبعد الانتهاء من الجزء النظري تم الانتقال للأداء العملي تطبيقاً للتنفس الصحيح وتنظيم التنفس وثاني أهم الأدوات التي ذكرت هي "الإرسال والاستقبال" - "التحدث والسمع".

واختتم اليوم الأول من الورشة بطلب من المتدربين "حفظ منولوج لتقديم مشهد قصير" وطالب المدرب كريم عرفه، الحضور بتدريب منزلي وهو الوقوف في وضعيه الركوع، وهي أن يكون الصدر منحني للأمام والظهر مستقيم ووضع اليد على الصدر والأخري على البطن والتنفس بشكل منظم، كما تم التدريب العملي على السلم الموسيقي.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وقد تم إختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض المشاركة في المهرجان من "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة".

ومهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، ليكون فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل أحلامهم.