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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فرقة سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب في أوبرا الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستعد فرقة سيد درويش لإحياء حفلًا كبيرًا في الثامنة مساء اليوم بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.

وتشدو الفرقة بمجموعة من أجمل أعمال فنان الشعب الراحل ومنها (خفيف الروح، زوروني كل سنه مره، يا عشاق النبي، عين الحسود فيها عود).

وتصدح الفرقة أيضًا بأغنيات (سالمه ياسلامه، انا هويت، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين) .

يحضر الحفل أسرة الفنان الراحل سيد درويش، الأحفاد، وجمعية أصدقاء تراث موسيقى سيد درويش، وعدد من الفنانيين ورموز المجتمع في مجالات كافة، فضلا عن عشاق ومريدي سيد درويش من الجمهور المصري والأجنبي .

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فرقة سيد درويش أوبرا الاسكندرية مئوية سيد درويش
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