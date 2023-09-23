36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعًا بحثيًا بالجامعة اليابانية لدعم التنمية المستدامة

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة في الوقت الحالي تعمل بإستراتيجية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى؛ وذلك عن طريق دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة.

وأشار "عدلي" إلى أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد ٢٠ مشروعًا بحثيًا في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية و البوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، مشيرا إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

اختتم دكتور عمرو عدلى حديثه مؤكدا أن تصنيف "سيماجوا " للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخبرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.