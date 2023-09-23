«الطاقة الذرية» تنهي أكبر تدريب صيفي لـ1900 طالب من 20 جامعة

شباب مصر هم أمل المستقبل وعماد مسيرة التنمية والتقدم. وفي إطار دور هيئة الطاقة الذرية القومي بصفتها الهيئة النووية الأم في مصر وصاحبة أكبر مدرسة علمية وبحثية وتطبيقية في الشرق الأوسط وأفريقيا، قامت الهيئة بتنفيذ أكبر برنامج تدريب صيفي لشباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بموقعي مدينة نصر وأنشاص، حيث تم تدريب عدد 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر بغرض تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال وكذلك لتأهيلهم للإشتراك في البرنامج النووي المصري.



وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة قد بدأت الإعداد لتنظيم هذا التدريب الكبير منذ شهر فبراير 2023 حيث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة برنامج التدريب الصيفي برئاسة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وتشمل في عضويتها السادة رؤساء المراكز العلمية بالهيئة ورؤساء المشروعات الكبرى مثل المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون وممثلين من أعضاء هيئة التدريس من المراكز العلمية وإدارة التدريب والإدارات الفنية والإدارية المختصة بالهيئة وقد قامت الهيئة بالإعلان عن البرنامج لجميع طلاب الجامعات المصرية المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لايقل عن جيد.

وأضاف الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأنه قد تم إطلاق البرنامج في 15 يوليو 2023 وأستمر لمدة ثلاثة أشهر. وقد تقسيم الطلاب إلى مجموعات طبقاً للتخصصات والتي شملت مجالات الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب. وقد تم توزيع الطلاب طبقاً للتخصصات على مراكز الهيئة بموقع مدينة نصر والذي يضم المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وكذلك بموقع أنشاص والذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة بالإضافة إلى مشروعي المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون . وقد شارك في البرنامج التدريبي جميع أقسام الهيئة التي تبلغ 44 قسم علمي كما شارك في التدريب حوالي 250 عضو هيئة تدريس من كافة الأجيال العلمية بالهيئة شاملة جيل الرواد وكذلك شباب العلماء. وقد شمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كما شمل التدريب زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص. وقد تم تنفيذ تقييم للطلبة في نهاية كل برنامج تدريبي.



وأوضح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة على مستوى قيادتها وجميع مسئوليها والسادة رؤساء المراكز والمشروعات والمسئولين عن التدريب والإدارات الفنية قد تابعوا تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لإنجاحه خاصة في التعامل مع هذا العدد الضخم من الطلاب وتنظيم جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتحقيق الهدف الرئيسي منه ولإعطاء الأمل لجيل الشباب وتأهيلهم للعمل في البرنامج النووي المصري.