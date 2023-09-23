تكريم إعلاميين بمهرجان سيمفوني بمسرح الكاتدرائية المرقسية.. وجورج قرداحي ضيف شرف

ينظم مهرجان سيمفونى للفنون علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد 29 أكتوبر المقبل، احتفالية لتكريم الإعلاميين، وذلك تحرت رعاية الأنبا أباكير أسقف الدول الأسكندنافية، وبحضورعدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .

وأشار ملاك منسى مؤسس المهرجان إلى أن الهدف الرئيسى، لإقامة مهرجان سيمفوني فى نسختة الرابعة هو تقديم الشكر لبعض الإعلاميين على دورهم فى تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق عن كل ما يحدث فيه، ويفيد المواطن في الوقوف على كل المستجدات أولأ بأول مما يفيده في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.

وتابع منسى، أن ضيف شرف المهرجان هذا العام هوالإعلامى جورج قرداحى، بالاضافة إلى تكريم عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء بعض القنوات القبطية.

من جهته، أعلن الإعلامى جوروج قرداحى، عن سعادته بهذا التكريم الخاص وأنه عاشق للدولة المصرية وطن الأمن والأمان والفن العظيم وقدم الشكر لأسرة المهرجان على ما تم تقديمة من رسالة وطنية وفنية ومجتمعية منذ بداية النسخة الأولى حتى النسخة الرابعة .