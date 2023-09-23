رئيس شمال سيناء الأزهرية يتفقد اختبارات مسابقة البريد المصري لحفظ القرآن الكريم

عقدت إدارة شئون القران الكريم اليوم السبت اختبارات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها هيئة البريد المصري بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتفقد الشيخ محمد سعد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية لجنة الاختبار بمقر منطقة شمال سيناء الأزهرية، حيث اطمأن على سير الاختبارات وانتظام اللجان، وتذليل الصعاب و المعوقات التي تواجه القائمين على الاختبارات والمتسابقين.

يُذكر أنَّ المسابقة تُجري لمدة يوم واحد، حيث تُعقد اليوم السبت 23/9/2023م، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم للعاملين بهيئة البريد.