"سلة الزمالك" يصل قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى قطراليوم السبت للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالي.

يشارك في البطولة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

ومن المقرر أن يخوض فريق سلة الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.