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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سلة الزمالك" يصل قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى قطراليوم السبت للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالي.

يشارك في البطولة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

ومن المقرر أن يخوض فريق سلة الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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