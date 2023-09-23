انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للترقيات من تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي بشمال سيناء

ترأس اليوم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ،لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للترقيات من تنسيق التعليم الابتدائي تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

واللجنة كانت مكونة من ليلي عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني و أحمد محمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة ومهدي محمد عبدالله أستاذ طرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بجامعة العريش نائباً عن الدكتور السيد كامل الشربيني عميد كلية التربية بالعريش.

ومحمد زاهر رئيس مجلس أمناء آباء المحافظة وطارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد سالم البحيري رئيس مجلس النقابة الفرعية للمعلمين والوظائف الإشرافيه المرشحه ولديهم المقابلات الشخصية اليوم هم:

مدير مدرسة ثانوي العدد (٢)

مدير مدرسة إعدادي العدد (١)

وكيل مدرسة ثانوي العدد (٦)

وكيل مدرسة إعدادي العدد (٨)

موجه مادة/ نشاط ثانوي العدد (٩)

موجه مادة/ نشاط إعدادي العدد (٧)

وقال وكيل الوزارة أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسعى دائماً لإختيار العناصر المؤهلة علمياً لشغل الوظائف القيادية ولديهم القدرة على تطوير الأداء وذلك تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية لافتاً إلى أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية والتعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والانجازات التي حققها والمؤهلات التي حصل عليها فضلاً عن تقارير الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.