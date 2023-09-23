أسعار الذهب مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 2526 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 1474 جنيهًا.

بلغ سعر جنيه الذهب 17680 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب ارتفعت 5 جنيهات بالأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1921 دولارًا، وانخفضت إلى مستوى 1925 دولارًا