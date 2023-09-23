"أونكتاد":إفريقيا تمتلك أهم خمسة معادن ضرورية للتصنيع صديق البيئة

كشف تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد " عن امتلاك قارة إفريقيا للمعادن الخمس الأكثر ندرة وأهمية لحركة التصنيع الحديث "صديق البيئة" في العالم حاليا وفي العقود القادمة في قطاعات الطاقة.

وذكرت "الأونكتاد" أن من حسن طالع البلدان الإفريقية امتلاك أراضيها لمخزونات هائلة من تلك المعادن التي بعضها يشكل المخزون الإفريقى منه نسبة 19 % من الإجمالي العالمي لانتاج بطاريات الليثيوم التي تعد المكون الأغلى والرئيسي في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأوضحت أن المعدن النادر الأول الذي تمتلكه قارة إفريقيا بوفرة هو خام الكوبالت وتمتلك القارة وحدها نسبة 1ر48% من احتياطياته العالمية وتعد الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وزامبيا أغنى بلدان القارة انتاجا له، أما المعدن الثاني هو المنجنيز الذي تمتلك إفريقيا نسبة 6ر47 % من احتياطياته العالمية وتعد جنوب إفريقيا أهم منتج له على مستوى القارة، والجرافيت الخام هو المعدن العالمي الثالث النادر الذي تمتلك إفريقيا نسبة 6ر21 % من اجمالي احتياطيه العالمي ومن أهم منتجيه تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر.

ويأتي في الترتيب الرابع خام النحاس الذي تمتلك إفريقيا نسبة 9ر5 % من احتياطياته العالمية وتتميز في انتاجه كل من زامبيا والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، فيما تمتلك إفريقيا كذلك 6ر5 % من احتياطى خام النيكل على مستوى العالم الذي تعد زامبيا وزيمبابوي ومدغشقر وجنوب إفريقيا وساحل العاج أهم منتجي القارة الإفريقية له.