ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت في مقر إقامته بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين مع رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية هان داك سو سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.