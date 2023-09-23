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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت في مقر إقامته بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين مع رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية هان داك سو سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كوريا الجنوبية الكويت
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