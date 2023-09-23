انطلاق ورشة "الحكي وحركة الذاكرة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. صور

انطلقت اليوم السبت على هامش الدورة الـ ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ورشة "الحكي وحركة الذاكرة" للممثل والمخرج والمدرب المسرحي البولندي دانيال أربازويسكي.

بدأت الورشة بتمارين حركية تساعد الممثل على التركيز في كل حركة على حدى دون جعل أخطاء الآخر تؤثر عليه بشكل يفقده تركيزه، وذلك عن طريق استخدام حركة أجزاء الجسد بشكل منفصل، ثم الجمع بينهم في سرد قصصي حركي مع الموسيقى.

جمعت التدريبات بين عدد متنوع من حركات الجسد مثل الحركة العائمة ذات الطبيعة البطيئة الانسيابية، وحركة الدفع التي تتوقف في نقطة محددة بشكل فجائي مثل حركات لاعبي الفنون القتالية، بالإضافة إلى الحركة الحرة وغيرها من الحركات الجسدية التي تساعد الممثل في التحرر الجسدي أثناء الرقص مما يساعده خلال الوقوف على خشبة المسرح لحكي قصته وتضمنت الورشة تمرين حكي بعد تكوين فريق ثنائي، يحكي الأول القصة عن طريق الصوت واستخدام الكلمة، بينما يحكي شريكه القصة باستخدام حركة الجسد دون النظر لبعضهم البعض، بينما كان الآخرون جمهور يشاهدون القصص.

وتم اختيار ثلات عروض لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل أحلامهم.