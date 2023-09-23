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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط نصابين مواقع التواصل الاجتماعي في بني سويف

اجهزة وزارة الداخلية
اجهزة وزارة الداخلية
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تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى ببنى سويف تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن بيع هواتف محمولة بالتقسيط وبأسعار مخفضة، وإستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الهواتف، والتحصيل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.
 عقب تقنين الإجراءات تمضبطهم.. وبحوزتهم (4 هواتف محمولة- 8 شرائح لهواتف المحمول- مبلغ مالى - كمية من مخدرى "الهيروين - الآيس") وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود عدد (2محفظة إلكترونية بهما رصيد مالى كما تبين إدارتهملعدد 10 حسابات على موقع "فيس بوك"وتطبيق "واتس آب" المستخدمين فـى إرتكاب جرائمهم.
 بمواجهتهم أقروا بإرتكابهم 24 واقعة نصب بذات الأسلوب، لتحقيق مكاسب مالية وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

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