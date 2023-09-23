خلال 24 ساعة.. ضبط 69581 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69581 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية: (17940) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(714) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

(1358) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .